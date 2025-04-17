Сбер не фиксирует проблем с нарушением сроков ввода кредитуемых банком девелоперских проектов
12:48 17.04.2025
Количество девелоперских объектов с нарушениями сроков ввода в кредитном портфеле Сбера составляет меньше 1%. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов в интервью «Интерфаксу». «Как правило, речь не идет о строительных сложностях, чаще всего дело в том, что произошли какие-то изменения, выявлены несоответствия в документации», – пояснил он.
«Мы, как банк, естественно, заинтересованы в реализации проекта, а не в его продлении. Поэтому мы всегда находим механизмы урегулирования. Но в целом, подчеркну еще раз: большинство финансируемых нами проектов сдаются с опережением срока», – отметил Анатолий Попов.
«Этот аспект очень хорошо иллюстрирует плюсы механизма проектного финансирования – тема проблемных точек исчезла, потому что банки дисциплинированно финансируют строительство в зависимости от уровня строительной готовности, не оглядываясь ни на продажи, ни на наполнение на счетах эскроу, даже если оно нулевое, а такое тоже бывает, например, в связи с маркетинговой политикой компании, – сказал Анатолий Попов. – Все проекты, которые имели определенный уровень строительной готовности, продолжали получать финансирование, несмотря ни на что, таким образом можно сказать, что механизм проектного финансирования структурировал и упорядочил рынок».
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