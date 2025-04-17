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Страны Европы не могут согласовать дальнейшую помощь Киеву из-за разногласий — Le Monde

13:20 17.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейские страны не могут договориться о выделении дополнительной помощи Украине из-за разногласий по вопросам финансирования и производства вооружения. Об этом сообщает французская газета Le Monde со ссылкой на источники в военных и дипломатических кругах.

Как пишет издание, европейские союзники Киева зашли в тупик прежде всего из-за того, что не участвуют в мирных переговорах России и США. В результате страны Европы не получают информацию о ходе обсуждений, хотя речь идет о пересмотре европейской архитектуры безопасности.

Еще одним камнем преткновения для Брюсселя стала возможная отправка войск на Украину после перемирия, отмечает газета. Франция выступает за переброску сухопутных войск, в то время как Великобритания ратует за защиту воздушного и морского пространства Украины. Лондон и некоторые другие участники «коалиции желающих» опасаются отправлять сухопутные войска и продвигают создание бесполетной зоны на границе России и Украины. При этом финансирование этой операции зависит от пересмотра американского военного присутствия в Европе, о котором объявил Вашингтон.

По сообщениям источников Le Monde, разногласия об отправке войск — лишь видимая часть гораздо более ожесточенных споров о милитаризации Украины после окончания конфликта. Еврокомиссия (ЕК) предложила план перевооружения, по которому часть средств и вооружения отправится в Киев. Европейские страны, однако, пока не пришли к соглашению по поводу финансирования и осуществления этого плана.

Издание предполагает, что Евросоюз, НАТО и правительства отдельных стран могут достигнуть большего согласия по вопросу помощи Киеву летом или осенью после того, как согласуют свои бюджеты.

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