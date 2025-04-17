Лидер Сирии настроен продолжать сотрудничество с Россией — эмир Катара

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа настроен на продолжение сотрудничества с Россией на основе взаимоуважения интересов двух стран. Об этом заявил эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Несколько дней назад президент Сирии [Ахмед] аш-Шараа находился в Катаре, мы много с ним говорили. Мы обсудили с ним исторические связи между Россией и Сирией, которые носили и носят стратегический характер. Он настроен на продолжение этого сотрудничества, выстраивание взаимодействия на основе взаимного уважения и соблюдения интересов двух народов», — сказал он.