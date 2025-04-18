«Роснефть» представила «Маршруты Победы» в Башкирии
19:43 18.04.2025
Это, например, памятник генерал-майору Минигали Шаймуратову, легендарному командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, в Уфе, уникальный музей летчика Мусы Гареева – дважды Героя Советского Союза в селе Верхнеяркеево, памятник нефтяникам, павшим в боях за Родину в Ишимбае. В городе Октябрьском можно увидеть мемориальный ансамбль «Думы солдата», в селе Мишкино - мемориальный комплекс, посвященный четырем Героям Советского Союза – Махмуту Актуганову, Ишмаю Ишкинину, Степану Казакову и Егору Орсаеву, а также народному герою Гази Загитову. Кроме того, в уфимском парке Победы вдоль центральной аллеи парка установлены гранитные стелы, на которых высечены имена 278 Героев Советского Союза и 39 Полных Кавалеров орденов Славы из Башкирии.
На автозаправках «Башнефти» размещены стенды с информацией о памятных местах, связанных с Великой Отечественной войной, которые можно посетить в Башкирии. Построить маршрут до памятного места можно, отсканировав при помощи смартфона размещенный там QR-код, а затем отправиться к историческому объекту, расположенному рядом с заправкой.
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