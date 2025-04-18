0
0
79
НОВОСТИ

«Роснефть» представила «Маршруты Победы» в Башкирии

19:43 18.04.2025

Входящая в «Роснефть» компания «Башнефть» представила туристический автомобильный проект «Маршруты Победы», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. «Маршруты Победы» охватывают 15 значимых объектов в разных городах и районах Башкирии, сохраняющих историю подвига народа в годы Великой Отечественной войны.
Это, например, памятник генерал-майору Минигали Шаймуратову, легендарному командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, в Уфе, уникальный музей летчика Мусы Гареева – дважды Героя Советского Союза в селе Верхнеяркеево, памятник нефтяникам, павшим в боях за Родину в Ишимбае. В городе Октябрьском можно увидеть мемориальный ансамбль «Думы солдата», в селе Мишкино - мемориальный комплекс, посвященный четырем Героям Советского Союза – Махмуту Актуганову, Ишмаю Ишкинину, Степану Казакову и Егору Орсаеву, а также народному герою Гази Загитову. Кроме того, в уфимском парке Победы вдоль центральной аллеи парка установлены гранитные стелы, на которых высечены имена 278 Героев Советского Союза и 39 Полных Кавалеров орденов Славы из Башкирии.
На автозаправках «Башнефти» размещены стенды с информацией о памятных местах, связанных с Великой Отечественной войной, которые можно посетить в Башкирии. Построить маршрут до памятного места можно, отсканировав при помощи смартфона размещенный там QR-код, а затем отправиться к историческому объекту, расположенному рядом с заправкой.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:05 18.04.2025
В Харьковской области ВСУ готовит на Пасху провокацию для ВС РФ - Ганчев
0
124
19:14 18.04.2025
Сбер: Жилье остается драйвером роста экономики России
0
212
17:40 18.04.2025
США предлагают ослабить санкции против РФ в рамках урегулирования на Украине — Bloomberg
0
398
17:12 18.04.2025
Хуситы заявили об атаке на израильский военный объект в районе аэропорта Бен-Гурион
0
392
17:00 18.04.2025
Украина получит от Японии около $3 млрд за счет доходов от активов РФ, утверждают в Киеве
0
414
16:32 18.04.2025
В Трансарктическом коридоре портовые сборы могут вырасти в 10 раз — Чекунков
0
426
16:30 18.04.2025
Калиматов: В Ингушетии заработал карьер по добыче доломитового камня
0
391
16:12 18.04.2025
Госдеп США изменит трактовку прав человека в своем ежегодном докладе — NPR
0
459
16:00 18.04.2025
Киевский режим за сутки совершил четыре атаки на объекты энергетики РФ
0
427
15:38 18.04.2025
В Сбере теперь можно открыть онлайн эскроу-счет на строительство частного дома
0
444

Возврат к списку