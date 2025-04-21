В 2024 году выросли расходы на страховые пенсии и единое пособие — Соцфонд

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Социальный фонд России в 2024 году израсходовал на выплату страховых пенсий 10,1 трлн рублей, тогда как в 2023 году — 9 трлн рублей. Также выросли расходы на единое пособие — с 1,1 трлн в 2023 году до 1,6 трлн в 2024 году, об этом свидетельствуют данные фонда, которые изучил ТАСС.

Так, в 2024 году Соцфонд потратил на выплату страховой пенсии 10,1 трлн рублей, накопительной пенсии — 2,037 млрд рублей, пенсии по государственному пенсионному обеспечению — 768 млрд рублей, единовременных выплат средств пенсионных накоплений — 39,4 млрд рублей, срочные пенсионные выплаты — 1,2 млрд рублей, и пенсии иностранным гражданам, проживающим на территории РФ, — 3,2 млрд рублей.

Кроме того, фонд выделил на предоставление материнского капитала 433 млрд рублей, на ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, — 822 тыс. рублей, на ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет — 1,2 млн рублей, на ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет — 8,9 млн рублей, на единое пособие (ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка) — 1,671 трлн рублей. Также на выплату ежемесячного пособия детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших при исполнении обязанностей военной службы, и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы, было израсходовано 30,9 млн рублей.

В том числе в 2024 году Соцфонд потратил 3,7 млн рублей на специальные социальные выплаты медработникам, оказывающим медпомощь по лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на пособия по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством — 595 млрд рублей и на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации — 87,2 млрд рублей.

Расходы на обеспечение деятельности фонда составили 192 млрд рублей.