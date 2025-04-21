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Выручка нелегальных крипто-казино в 2024 году достигла $81,4 млрд — FT

14:32 21.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доходы нелегальных криптовалютных онлайн-казино составили в прошлом году $81,4 млрд. Данная сумма — разница между принятыми ставками и выплаченным выигрышами, возросла за последние три года впятеро, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на платформу по борьбе с онлайн-преступностью Yield Sec.

По оценкам этой площадки, сейчас в мире действуют десятки тысяч криптоказино, обслуживающих десятки миллионов пользователей. По данным группы, в среднем депозиты в 10 раз превышают аналогичные показатели «на регулируемых объектах». Ставки, сделанные в криптовалюте, являются незаконными и сайты для азартных игр на криптовалюту заблокированы в юрисдикциях от США и Китая до ЕС и Великобритании. Тем не менее игроки могут получить доступ к ним с помощью мошеннических схем, предлагаемых в интернете.

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