Число решений о выдворении иностранцев из РФ в 2024 году стало рекордным за 9 лет

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские суды в 2024 году вынесли 174 тысячи решений о выдворении иностранцев, достигнув самого высокого показателя за последние 9 лет. Об этом говорят данные статистики Судебного департамента при Верховном суде, с которыми ознакомился ТАСС.

В прошедшем году судьи вынесли 174 тысячи решений об административном наказании в виде выдворения — на треть больше, чем в 2023-м, когда таких решений было 129,7 тыс. При этом предыдущие 10 лет количество судебных решений о выдворении сокращалось — с 180 тыс. в 2014-м до 125 тыс. в 2019 году, а самые низкие показатели были в ковидные годы — в 2020-м суды вынесли 33,5 тыс. решений о выдворении, в 2021-м — 32,8 тыс.