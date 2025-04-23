0
0
22
НОВОСТИ

Число решений о выдворении иностранцев из РФ в 2024 году стало рекордным за 9 лет

11:00 23.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские суды в 2024 году вынесли 174 тысячи решений о выдворении иностранцев, достигнув самого высокого показателя за последние 9 лет. Об этом говорят данные статистики Судебного департамента при Верховном суде, с которыми ознакомился ТАСС.

В прошедшем году судьи вынесли 174 тысячи решений об административном наказании в виде выдворения — на треть больше, чем в 2023-м, когда таких решений было 129,7 тыс. При этом предыдущие 10 лет количество судебных решений о выдворении сокращалось — с 180 тыс. в 2014-м до 125 тыс. в 2019 году, а самые низкие показатели были в ковидные годы — в 2020-м суды вынесли 33,5 тыс. решений о выдворении, в 2021-м — 32,8 тыс.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:05 23.04.2025
Переговоры в Лондоне по Украине на уровне глав МИД отложены — МИД Британии
0
26
10:20 23.04.2025
В Киргизии арестована сотрудница Русского дома
0
161
10:05 23.04.2025
МВД не будет усиливать контроль за техническим состоянием машин старше 10 лет
0
188
10:00 23.04.2025
Более 530 человек разместили в двух ПВР во Владимирской области
0
192
09:32 23.04.2025
Главы МИД Британии, Франции, ФРГ, Украины отложили запланированную встречу в Лондоне — ТВ
0
259
09:20 23.04.2025
Рубио отменил поездку в Лондон после слов Зеленского о Крыме — NYT
0
328
09:05 23.04.2025
США снизят пошлины в отношении КНР, но ставка не будет равна нулю — Трамп
0
342
09:00 23.04.2025
ПВО сбила 11 украинских БПЛА за ночь над регионами России
0
279
21:25 22.04.2025
Зеленский: Мы бы очень не хотели, чтобы Америка прекратила помощь
0
1014
21:05 22.04.2025
Белый дом: Стивен Уиткофф позднее на этой неделе снова отправится в Россию
0
986

Возврат к списку