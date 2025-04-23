Число решений о выдворении иностранцев из РФ в 2024 году стало рекордным за 9 лет
11:00 23.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские суды в 2024 году вынесли 174 тысячи решений о выдворении иностранцев, достигнув самого высокого показателя за последние 9 лет. Об этом говорят данные статистики Судебного департамента при Верховном суде, с которыми ознакомился ТАСС.
В прошедшем году судьи вынесли 174 тысячи решений об административном наказании в виде выдворения — на треть больше, чем в 2023-м, когда таких решений было 129,7 тыс. При этом предыдущие 10 лет количество судебных решений о выдворении сокращалось — с 180 тыс. в 2014-м до 125 тыс. в 2019 году, а самые низкие показатели были в ковидные годы — в 2020-м суды вынесли 33,5 тыс. решений о выдворении, в 2021-м — 32,8 тыс.
НОВОСТИ
- 11:05 23.04.2025
- Переговоры в Лондоне по Украине на уровне глав МИД отложены — МИД Британии
- 10:20 23.04.2025
- В Киргизии арестована сотрудница Русского дома
- 10:05 23.04.2025
- МВД не будет усиливать контроль за техническим состоянием машин старше 10 лет
- 10:00 23.04.2025
- Более 530 человек разместили в двух ПВР во Владимирской области
- 09:32 23.04.2025
- Главы МИД Британии, Франции, ФРГ, Украины отложили запланированную встречу в Лондоне — ТВ
- 09:20 23.04.2025
- Рубио отменил поездку в Лондон после слов Зеленского о Крыме — NYT
- 09:05 23.04.2025
- США снизят пошлины в отношении КНР, но ставка не будет равна нулю — Трамп
- 09:00 23.04.2025
- ПВО сбила 11 украинских БПЛА за ночь над регионами России
- 21:25 22.04.2025
- Зеленский: Мы бы очень не хотели, чтобы Америка прекратила помощь
- 21:05 22.04.2025
- Белый дом: Стивен Уиткофф позднее на этой неделе снова отправится в Россию
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать