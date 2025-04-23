В Киргизии арестована сотрудница Русского дома
10:20 23.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Работавшая в Русском доме в областном центре Киргизии, городе Ош, Наталья Секерина задержана сотрудниками спецслужбы республики по подозрению в вербовке наемников. Об этом сообщили ТАСС в суде Первомайского района Бишкека.
«Постановлением Первомайского районного суда города Бишкек ходатайство следователя по ОВД Главного следственного управления ГКНБ (Государственного комитета национальной безопасности — прим. ТАСС) Кыргызской Республики о применении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемой — удовлетворить», — сказала представитель пресс-службы суда. По ее словам, в отношении Секериной избрана мера пресечения «в виде заключения под стражу на срок следствия, то есть до 17 июня 2025 года».
Подозреваемая, гражданство которой в настоящее время уточняется, была задержана в рамках расследования дела по статье Уголовного кодекса Киргизии о вербовке, финансировании, материальном обеспечении, обучении наемников с целью использования в вооруженных конфликтах других государств или насильственных действиях, направленных на свержение государственной власти или нарушение территориальной целостности, а также об использовании наемников в военных конфликтах или действиях. Согласно УК, за совершение такого преступления может грозить от 7 до 15 лет лишения свободы в зависимости от части статьи. Часть первая предусматривает заключение на срок от 7 до 10 лет.
По этому делу вместе с Секериной задержаны еще четыре человека, включая сотрудника пресс-службы мэрии Оша.
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