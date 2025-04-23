0
0
150
НОВОСТИ

В Киргизии арестована сотрудница Русского дома

10:20 23.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Работавшая в Русском доме в областном центре Киргизии, городе Ош, Наталья Секерина задержана сотрудниками спецслужбы республики по подозрению в вербовке наемников. Об этом сообщили ТАСС в суде Первомайского района Бишкека.

«Постановлением Первомайского районного суда города Бишкек ходатайство следователя по ОВД Главного следственного управления ГКНБ (Государственного комитета национальной безопасности — прим. ТАСС) Кыргызской Республики о применении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемой — удовлетворить», — сказала представитель пресс-службы суда. По ее словам, в отношении Секериной избрана мера пресечения «в виде заключения под стражу на срок следствия, то есть до 17 июня 2025 года».

Подозреваемая, гражданство которой в настоящее время уточняется, была задержана в рамках расследования дела по статье Уголовного кодекса Киргизии о вербовке, финансировании, материальном обеспечении, обучении наемников с целью использования в вооруженных конфликтах других государств или насильственных действиях, направленных на свержение государственной власти или нарушение территориальной целостности, а также об использовании наемников в военных конфликтах или действиях. Согласно УК, за совершение такого преступления может грозить от 7 до 15 лет лишения свободы в зависимости от части статьи. Часть первая предусматривает заключение на срок от 7 до 10 лет.

По этому делу вместе с Секериной задержаны еще четыре человека, включая сотрудника пресс-службы мэрии Оша.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:00 23.04.2025
Число решений о выдворении иностранцев из РФ в 2024 году стало рекордным за 9 лет
0
2
10:05 23.04.2025
МВД не будет усиливать контроль за техническим состоянием машин старше 10 лет
0
167
10:00 23.04.2025
Более 530 человек разместили в двух ПВР во Владимирской области
0
170
09:32 23.04.2025
Главы МИД Британии, Франции, ФРГ, Украины отложили запланированную встречу в Лондоне — ТВ
0
246
09:20 23.04.2025
Рубио отменил поездку в Лондон после слов Зеленского о Крыме — NYT
0
308
09:05 23.04.2025
США снизят пошлины в отношении КНР, но ставка не будет равна нулю — Трамп
0
323
09:00 23.04.2025
ПВО сбила 11 украинских БПЛА за ночь над регионами России
0
269
21:25 22.04.2025
Зеленский: Мы бы очень не хотели, чтобы Америка прекратила помощь
0
1003
21:05 22.04.2025
Белый дом: Стивен Уиткофф позднее на этой неделе снова отправится в Россию
0
975
21:00 22.04.2025
Президент США в мае совершит поездку на Ближний Восток
0
945

Возврат к списку