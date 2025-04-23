ВВП России прибавил 4,3% в 2024 году по уточненным данным — Мишустин

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15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил рост ВВП России на 4,3% за прошлый год.

«По уточненным данным, валовой внутренний продукт прибавил 4,3%», — сказал премьер, выступая на расширенной коллегии Минфина.