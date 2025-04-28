Конклав для выборов нового Папы Римского соберется 7 мая — Reuters

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конклав в Ватикане для выборов нового Папы Римского соберется 7 мая. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

По его информации, дата была определена в ходе закрытой встречи кардиналов, которая состоялась после похорон Папы Римского Франциска.