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НОВОСТИ

Конклав для выборов нового Папы Римского соберется 7 мая — Reuters

14:12 28.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конклав в Ватикане для выборов нового Папы Римского соберется 7 мая. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

По его информации, дата была определена в ходе закрытой встречи кардиналов, которая состоялась после похорон Папы Римского Франциска.

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