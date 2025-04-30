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Китай будет стоять до конца, если США продолжат тарифную войну — Ван И

10:20 30.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пекин намерен сражаться до победного конца, если Вашингтон решится продолжать тарифную войну. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на расширенной министерской встрече БРИКС в Рио-де-Жанейро.

«Ответ Китая на торговую войну ясен и решителен: если вы настаиваете на борьбе, мы будем сражаться до конца, если вы готовы вести диалог, мы должны уважать друг друга как равные», — приводит внешнеполитическое ведомство КНР на своем сайте слова Ван И. Как уточнил министр, «Китай отстаивает не только свое национальное достоинство, но и светлое будущее мира».

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