Китай будет стоять до конца, если США продолжат тарифную войну — Ван И

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пекин намерен сражаться до победного конца, если Вашингтон решится продолжать тарифную войну. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на расширенной министерской встрече БРИКС в Рио-де-Жанейро.

«Ответ Китая на торговую войну ясен и решителен: если вы настаиваете на борьбе, мы будем сражаться до конца, если вы готовы вести диалог, мы должны уважать друг друга как равные», — приводит внешнеполитическое ведомство КНР на своем сайте слова Ван И. Как уточнил министр, «Китай отстаивает не только свое национальное достоинство, но и светлое будущее мира».