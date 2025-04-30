Китай будет стоять до конца, если США продолжат тарифную войну — Ван И
10:20 30.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пекин намерен сражаться до победного конца, если Вашингтон решится продолжать тарифную войну. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на расширенной министерской встрече БРИКС в Рио-де-Жанейро.
«Ответ Китая на торговую войну ясен и решителен: если вы настаиваете на борьбе, мы будем сражаться до конца, если вы готовы вести диалог, мы должны уважать друг друга как равные», — приводит внешнеполитическое ведомство КНР на своем сайте слова Ван И. Как уточнил министр, «Китай отстаивает не только свое национальное достоинство, но и светлое будущее мира».
НОВОСТИ
- 11:32 30.04.2025
- СДПГ одобрила коалиционное соглашение с немецкими консерваторами
- 11:20 30.04.2025
- Роль фактора силы выросла в международных отношениях — Патрушев
- 11:10 30.04.2025
- Сбер запустил цифровые инициативы ко Дню Победы
- 11:05 30.04.2025
- Взрыв в Ханты-Мансийске в апреле произошел из-за срабатывания СВУ
- 11:00 30.04.2025
- ЕС не сможет избавиться от технологического доминирования США — Politico
- 10:32 30.04.2025
- Мантуров обсудил с командующим группировкой «Днепр» Теплинским борьбу с БПЛА
- 10:05 30.04.2025
- Причиной пожара на складе в Муроме Владимирской области стало падение БПЛА — губернатор
- 10:00 30.04.2025
- Вашингтон сообщил Египту, что хочет добиться свободного прохода через Суэцкий канал — WSJ
- 09:32 30.04.2025
- Цена нефти Brent на бирже ICE опустилась ниже $63 за баррель
- 09:20 30.04.2025
- Трамп уверен, что Россия хочет добиться урегулирования на Украине
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать