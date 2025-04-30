0
0
129
НОВОСТИ

На Украине за убийство солдат РФ стали начислять очки, как в компьютерной игре - Politico

14:12 30.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев внедрил в ВСУ новую наградную систему, где очки начисляются за убийства военнослужащих российской армии. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, которого цитирует газета Politico.

По сведениям издания, украинские боевики должны загружать в программу Army of Drones bonus видеоролики, подтверждающие поражение целей Вооруженных сил России. Вскоре эта программа будет интегрирована в новый онлайн-маркетплейс Brave 1 Market, в котором солдаты ВСУ смогут обменивать очки на необходимую им экипировку и снаряжение. «Brave 1 Market станет для военных чем-то вроде Amazon, позволит военным подразделениям напрямую закупать технологии, необходимые им на фронте», — сказал он.

В статье указывается, что каждая пораженная цель оценивается по-разному: 6 очков за убийство российского солдата, 20 очков за повреждения танка, а 40 — за его уничтожение, 50 — за уничтожение мобильной ракетной установки.

За 43 накопленных очка можно будет приобрести БПЛА «Баба Яга». «Короче говоря, уничтожаешь, получаешь очки, покупаешь на эти очки дрон», — резюмирует Федоров.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:00 30.04.2025
Россия в I квартале снизила трубопроводные поставки газа в Турцию на 2,3%
0
2
14:59 30.04.2025
Хор Сретенского монастыря выступит с концертом в честь 80-летия Великой Победы на Воробьевых горах
0
2
14:45 30.04.2025
СберПрайм проведет Казанский марафон 3-4 мая
0
47
14:32 30.04.2025
ВСУ совершили почти 5 тыс. атак на Брянскую область с начала года — губернатор
0
81
14:00 30.04.2025
ВС РФ освободили населенный пункт Новое в ДНР
0
131
13:32 30.04.2025
Германия демонстрирует отступление от признания итогов Второй мировой войны — Матвиенко
0
188
13:20 30.04.2025
НАТО создает в Европе «бронированный кулак» явно не для защиты — МО Белоруссии
0
190
13:05 30.04.2025
Почти половина нидерландцев ожидают выхода США из НАТО при Трампе — опрос
0
189
13:00 30.04.2025
Власти США начали использовать почтовую службу страны для борьбы с мигрантами — WP
0
226
12:32 30.04.2025
Сырьевые и судоходные компании Запада изучают возможность возобновления бизнеса с РФ — FT
0
252

Возврат к списку