На Украине за убийство солдат РФ стали начислять очки, как в компьютерной игре - Politico

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев внедрил в ВСУ новую наградную систему, где очки начисляются за убийства военнослужащих российской армии. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, которого цитирует газета Politico.

По сведениям издания, украинские боевики должны загружать в программу Army of Drones bonus видеоролики, подтверждающие поражение целей Вооруженных сил России. Вскоре эта программа будет интегрирована в новый онлайн-маркетплейс Brave 1 Market, в котором солдаты ВСУ смогут обменивать очки на необходимую им экипировку и снаряжение. «Brave 1 Market станет для военных чем-то вроде Amazon, позволит военным подразделениям напрямую закупать технологии, необходимые им на фронте», — сказал он.

В статье указывается, что каждая пораженная цель оценивается по-разному: 6 очков за убийство российского солдата, 20 очков за повреждения танка, а 40 — за его уничтожение, 50 — за уничтожение мобильной ракетной установки.

За 43 накопленных очка можно будет приобрести БПЛА «Баба Яга». «Короче говоря, уничтожаешь, получаешь очки, покупаешь на эти очки дрон», — резюмирует Федоров.