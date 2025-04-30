Хор Сретенского монастыря выступит с концертом в честь 80-летия Великой Победы на Воробьевых горах
14:59 30.04.2025
Хор Сретенского монастыря при поддержке компании «Роснефть» 4 мая на смотровой площадке Воробьевых гор в Москве даст концерт, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Москвичам и гостям столицы представят новую музыкальную программу «Великой Победе посвящается». В ее состав вошли лучшие произведения военного времени, среди которых «Катюша», «Священная война», «От героев былых вре-мен», «Дороги», «Прощание славянки», «Смуглянка», «Нам нужна одна победа».
Постановка основана на реальных историях героев, прошедших во время войны от Москвы до Берлина. Рассказы связаны музыкой и поэзией фронтовых лет и объединяют прошлое с жизнью современного человека.
Концерт начнется в 19.30, вход свободный.
Напомним, компания «Роснефть» поддерживает Хор Сретенского монастыря с 2015 года, благодаря чему певческий коллектив провел несколько концертных туров по России. Среди постановок, которые увидели россияне - «Несвятые святые», «Романовы», «Россия: время, вперёд!», «Шедевры мировой культуры», «Жизнь», «Песни наших родителей».
Новый совместный проект Хора Сретенского монастыря и «Роснефти» призван сохранить память о героических событиях Великой Отечественной войны. С марта коллектив проводит гастрольный тур по городам России с новой концертной программой. В рамках него концерты состоятся в 24 городах России. Гастроли завершатся 3 июля концертом в Сочи.
Хор Сретенского монастыря является одним из самых известных музыкальных коллекти-вов России. В этом году мужской хор отмечает свое 30-летие. Коллектив обладает уни-кальной исполнительской манерой, которая позволяет по-новому услышать и прочувствовать как духовную музыку, так и известные народные и популярные песни. Хор побывал уже более чем в 45 странах и выступал на самых знаменитых площадках.
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