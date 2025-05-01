Несмотря на критику и угрозы Вучич поедет в Москву на 9 Мая
17:40 01.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«У них нет ни одной другой темы. Мир горит, с Украиной не знают, что делать, отключение электричества. <…> Представьте себе, если бы в Сербии на 24 часа отключили электричество. Нас бы повесили вниз головой. Но единственная и главная проблема — это вот эта», — приводит слова Вучича газета «Вечерне новости».
«Сербия находится на европейском пути и не свернет с него, я готов принять любые санкции. Я сказал [президенту РФ Владимиру] Путину, что приеду в Россию 9 мая. Данное слово обязывает меня, я дал его своему народу, всем. Никто другой не должен ехать и страдать, поеду я, если только со мной что-то не случится или не будет какой-то невероятной угрозы для Сербии. Сербия и после этого останется на европейском пути. Это мы менять не можем, потому что это было обещано на выборах», — заключил глава государства.
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать