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Несмотря на критику и угрозы Вучич поедет в Москву на 9 Мая

17:40 01.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что его планы посетить Москву на 9 Мая являются более популярной темой в странах ЕС, чем конфликт на Украине и перебои с электроэнергией в Европе. Как подчеркнул сербский лидер, угрозы со стороны представителей Евросоюза ввести санкции в случае посещения парада Победы не заставят его отказаться от визита в Россию.

«У них нет ни одной другой темы. Мир горит, с Украиной не знают, что делать, отключение электричества. <…> Представьте себе, если бы в Сербии на 24 часа отключили электричество. Нас бы повесили вниз головой. Но единственная и главная проблема — это вот эта», — приводит слова Вучича газета «Вечерне новости».

«Сербия находится на европейском пути и не свернет с него, я готов принять любые санкции. Я сказал [президенту РФ Владимиру] Путину, что приеду в Россию 9 мая. Данное слово обязывает меня, я дал его своему народу, всем. Никто другой не должен ехать и страдать, поеду я, если только со мной что-то не случится или не будет какой-то невероятной угрозы для Сербии. Сербия и после этого останется на европейском пути. Это мы менять не можем, потому что это было обещано на выборах», — заключил глава государства.

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