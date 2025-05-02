0
0
134
НОВОСТИ

Будущий глава МВД ФРГ пообещал разобраться с нелегальной миграцией

13:20 02.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Будущий министр внутренних дел Германии Александер Добриндт (ХСС), который, как ожидается, будет приведен к присяге 6 мая, заявил о намерении быстро принять меры по борьбе с нелегальной миграцией после вступления в должность.

«Решения будут приняты немедленно», — сказал Добриндт газете Süddeutsche Zeitung. «Нет никаких сомнений в моей решимости», — отметил он, уточнив, что «границы не будут закрыты, но они будут более тщательно контролироваться». «Наша цель — добиться большего и на европейском уровне. Я уже веду переговоры с европейскими партнерами по этому вопросу», — подчеркнул Добриндт.

Реформа Общеевропейской системы предоставления убежища, решение о которой уже принято, по его мнению, недостаточна. «Мы хотим добиться чего-то большего», — сказал он. Политик от ХСС надеется преодолеть социальный раскол в обществе, изменив миграционную политику ввиду высоких результатов правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на прошедших выборах.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:20 02.05.2025
Вопреки угрозам Киева жители Донбасса и Новороссии отметят День Победы
0
0
13:30 02.05.2025
На фоне непогоды московские аэропорты работают в штатном режиме - Росавиация
0
123
12:50 02.05.2025
За сутки около 90 беспилотников ВСУ пытались атаковать Белгородскую область
0
159
12:40 02.05.2025
За 36 часов в Москве выпало 70% от месячной нормы осадков
0
167
11:40 02.05.2025
Трамп запросит на нацбезопасность рекордный годовой бюджет в $1,01 трлн - Bloomberg
0
230
11:25 02.05.2025
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
0
302
11:10 02.05.2025
Из-за непогоды в Подмосковье 26 тыс. человек остались без электричества - Воробьев
0
253
09:40 02.05.2025
Трамп хочет ократить на $163 млрд расходы на необоронные нужды - СМИ
0
351
09:30 02.05.2025
Вэнс заявил, что РФ и Украина представили свои мирные предложения
0
364
20:30 01.05.2025
Пост советника Трампа по нацбезопасности может занять Стивен Уиткофф - Politico
0
974

Возврат к списку