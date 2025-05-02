Будущий глава МВД ФРГ пообещал разобраться с нелегальной миграцией
13:20 02.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Решения будут приняты немедленно», — сказал Добриндт газете Süddeutsche Zeitung. «Нет никаких сомнений в моей решимости», — отметил он, уточнив, что «границы не будут закрыты, но они будут более тщательно контролироваться». «Наша цель — добиться большего и на европейском уровне. Я уже веду переговоры с европейскими партнерами по этому вопросу», — подчеркнул Добриндт.
Реформа Общеевропейской системы предоставления убежища, решение о которой уже принято, по его мнению, недостаточна. «Мы хотим добиться чего-то большего», — сказал он. Политик от ХСС надеется преодолеть социальный раскол в обществе, изменив миграционную политику ввиду высоких результатов правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на прошедших выборах.
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