Будущий глава МВД ФРГ пообещал разобраться с нелегальной миграцией

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Будущий министр внутренних дел Германии Александер Добриндт (ХСС), который, как ожидается, будет приведен к присяге 6 мая, заявил о намерении быстро принять меры по борьбе с нелегальной миграцией после вступления в должность.



«Решения будут приняты немедленно», — сказал Добриндт газете Süddeutsche Zeitung. «Нет никаких сомнений в моей решимости», — отметил он, уточнив, что «границы не будут закрыты, но они будут более тщательно контролироваться». «Наша цель — добиться большего и на европейском уровне. Я уже веду переговоры с европейскими партнерами по этому вопросу», — подчеркнул Добриндт.



Реформа Общеевропейской системы предоставления убежища, решение о которой уже принято, по его мнению, недостаточна. «Мы хотим добиться чего-то большего», — сказал он. Политик от ХСС надеется преодолеть социальный раскол в обществе, изменив миграционную политику ввиду высоких результатов правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на прошедших выборах.





