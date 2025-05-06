Канадская провинция Альберта может провести референдум о независимости в 2026 году

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канадская провинция Альберта в 2026 году планирует провести референдум для решения будущего региона. При наличии соответствующей петиции в список вопросов может быть включен пункт об отделении от Канады, заявила глава провинции Даниэль Смит.

«За последние 10 лет сменявшие друг друга либеральные правительства в Оттаве <…> обрушили на свободную экономику Альберты волну законов, мер и политических нападок, нацеленных непосредственно против будущего и средств к существованию нашего населения», — сказала премьер провинции, слова которой приводятся на сайте ее администрации. Смит отметила, что вскоре соберет под своим руководством комиссию для обсуждения шагов по «защите от враждебной политики федерального правительства» и решения вопросов о будущем Альберты в Канаде. По результатам работы совещательного органа, состав которого будет объявлен «в ближайшие недели», наиболее популярные идеи, скорее всего, будут вынесены в 2026 году на референдум в рамках провинции.

Как указала Смит, изначально вопрос отделения провинции от Канады в него включен не будет, однако он может быть добавлен, если будет направлена соответствующая петиция, которая соберет необходимое количество подписей граждан. Чиновница указала, что ранее «неоднократно заявляла», что не поддерживает отделение, но пообещала уважать мнение местных жителей. «В конечном счете это решение должны принять жители Альберты», — подчеркнула она.