Более 130 рейсов "Аэрофлот" отменены на фоне ограничений в аэропортах РФ
13:30 07.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
7 мая задержано суммарно более 140 рейсов из/в Москву, запланировано — более 240 рейсов.
Под кодом SU выполняют рейсы авиакомпания «Аэрофлот» и региональный перевозчик группы — «Россия» — из аэропортов Внуково и Шереметьево.
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