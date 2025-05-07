Более 130 рейсов "Аэрофлот" отменены на фоне ограничений в аэропортах РФ

13:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа Аэрофлот» отменила 68 рейсов по кодам SU из Москвы, запланированных на 6 и 7 мая, следует из онлайн-табло компании. Также отменены 66 рейсов в столицу.



7 мая задержано суммарно более 140 рейсов из/в Москву, запланировано — более 240 рейсов.



Под кодом SU выполняют рейсы авиакомпания «Аэрофлот» и региональный перевозчик группы — «Россия» — из аэропортов Внуково и Шереметьево.





