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В Москве 9 мая ожидается облачная погода без осадков - синоптик

11:30 09.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Московский регион в День Победы ожидает облачная погода без осадков и температура до 14 градусов тепла, воздушная часть парада отменяться не должна. Об этом ТАСС сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня погода ожидается облачной с прояснениями, в Москве — без существенных осадков, на севере области местами во второй половине дня возможны небольшие кратковременные дожди. Исходя из наших прогнозов погоды и из опыта прошлых лет, можно сказать, что воздушная часть парада в столичном регионе по метеоусловиям отменяться не должна», — сказал Михаил Леус.

Синоптик добавил, что температура в Москве в праздничный день составит 10-12 градусов тепла, в области 9-14 градусов тепла.


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