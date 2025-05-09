Туск и Макрон подписали новый договор о дружбе между двумя странами
18:45 09.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По словам Туска, документ, в том числе взаимные гарантии безопасности, послужит укреплению европейской стабильности.
Польский премьер также добавил, что Варшава и Париж продолжат взаимодействовать по Украине.
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