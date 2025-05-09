Туск и Макрон подписали новый договор о дружбе между двумя странами

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Франции Эмманюэль Макрон подписали новый договор о дружбе между двумя странами. Трансляцию церемонии подписания и пресс-конференции вел телеканал TVP Info.



По словам Туска, документ, в том числе взаимные гарантии безопасности, послужит укреплению европейской стабильности.



Польский премьер также добавил, что Варшава и Париж продолжат взаимодействовать по Украине.





