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Туск и Макрон подписали новый договор о дружбе между двумя странами

18:45 09.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Франции Эмманюэль Макрон подписали новый договор о дружбе между двумя странами. Трансляцию церемонии подписания и пресс-конференции вел телеканал TVP Info.

По словам Туска, документ, в том числе взаимные гарантии безопасности, послужит укреплению европейской стабильности.

Польский премьер также добавил, что Варшава и Париж продолжат взаимодействовать по Украине.


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