В Россию вернулись много ученых, процесс «утечки мозгов» приостановился — глава РАН

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Много известных ученых вернулись в Россию, процесс «утечки мозгов» из страны приостановился, сказал ТАСС президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.

«Много моих друзей, известных ученых, вернулись в Россию. Таких примеров много. У нас в Институте молекулярной электроники несколько десятков человек вернулись из-за рубежа. Если в целом посмотреть, то мы видим, что процесс, скажем, „утечки мозгов“ приостановился. Сегодня, я считаю условия для наших ученых начинают улучшаться, потому что мы видим, как программы, связанные с технологической независимостью, а потом с осознанием того, что ключевые позиции мы должны делать у себя, привели к тому, что наука стала востребована. И поэтому я оцениваю, что у нас в ближайшее время с точки зрения научных исследований будет Ренессанс», — сказал он.