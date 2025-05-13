Положительное сальдо внешней торговли РФ за январь — март снизилось до $31,8 млрд — ФТС

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Положительное сальдо внешней торговли РФ за январь — март 2025 года снизилось на 17,83% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до $31,8 млрд, следует из данных ФТС России.

Экспорт за отчетный период снизился на $6,9 млрд и достиг $94,9 млрд, в то время как импорт остался на том же уровне — $63,1 млрд. Таким образом, товарооборот РФ в январе — марте 2025 года снизился на 4,18% в годовом выражении — до $158 млрд.