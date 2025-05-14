ЕС готовится существенно повысить пошлины на сельхозпродукцию с Украины — FT

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский союз намерен существенно увеличить пошлины на импорт ряда товаров с Украины, включая сельскохозяйственную продукцию. Об этом сообщила газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По их информации, решение может вступить в силу уже 6 июня.