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НОВОСТИ

Украинская сторона в Стамбуле обсуждала прежде всего прекращение огня — Умеров

17:10 16.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская делегация на переговорах с РФ в Стамбуле обсуждала прежде всего прекращение огня. Об этом сообщил журналистам возглавивший делегацию министр обороны Рустем Умеров.

«Мы говорили с нашими партнерами, и целью наших переговоров было прекращение огня», — сказал он.

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