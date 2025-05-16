Украинская сторона в Стамбуле обсуждала прежде всего прекращение огня — Умеров

17:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская делегация на переговорах с РФ в Стамбуле обсуждала прежде всего прекращение огня. Об этом сообщил журналистам возглавивший делегацию министр обороны Рустем Умеров.

«Мы говорили с нашими партнерами, и целью наших переговоров было прекращение огня», — сказал он.