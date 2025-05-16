На переговорах в Турции было важно напомнить Киеву о договоренностях в Гомеле — Мединский
20:00 16.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал, что на переговорах в Турции было важно напомнить Украине о договоренностях в Гомеле и в Стамбуле, достигнутых в феврале и в марте 2022 года.
«Ключевая тема была, поскольку мы рассматриваем переговоры как продолжение стамбульского процесса, то очень важно было напомнить, о чем мы договорились в Гомеле еще в конце февраля, и как это все могло закончиться, если бы Украина согласилась на мир в конце февраля. Они не согласились, тянули резину, и после этого следующий этап договоренностей был в Стамбуле», — сказал он в интервью телеканалу «Россия-1».
Новости
- 20:40 16.05.2025
- Годовая инфляция в РФ в апреле зафиксирована на уровне 10,23% — МЭР РФ
- 19:20 16.05.2025
- Погибший обнаружен после разбора завалов на месте взрыва на предприятии в Башкирии
- 18:45 16.05.2025
- В Сбере предложили упростить процедуру выкупов по облигациям
- 18:40 16.05.2025
- Четких сроков обмена планами РФ и Украины о прекращении огня пока нет — источник
- 18:00 16.05.2025
- Украинская делегация запросила прямые переговоры между Путиным и Зеленским — Мединский
- 17:32 16.05.2025
- РФ и Украина представят свое видение возможного будущего прекращения огня — Мединский
- 17:10 16.05.2025
- Украинская сторона в Стамбуле обсуждала прежде всего прекращение огня — Умеров
- 17:05 16.05.2025
- РФ и Украина проведут в ближайшие дни обмен пленными тысяча на тысячу — Мединский
- 17:00 16.05.2025
- Прямые переговоры с Украиной завершились, РФ удовлетворена результатом — Мединский
- 16:32 16.05.2025
- Киев из-за продвижения сил РФ строит оборону на стыке ДНР и Днепропетровщины — Марочко
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать