На переговорах в Турции было важно напомнить Киеву о договоренностях в Гомеле — Мединский

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал, что на переговорах в Турции было важно напомнить Украине о договоренностях в Гомеле и в Стамбуле, достигнутых в феврале и в марте 2022 года.

«Ключевая тема была, поскольку мы рассматриваем переговоры как продолжение стамбульского процесса, то очень важно было напомнить, о чем мы договорились в Гомеле еще в конце февраля, и как это все могло закончиться, если бы Украина согласилась на мир в конце февраля. Они не согласились, тянули резину, и после этого следующий этап договоренностей был в Стамбуле», — сказал он в интервью телеканалу «Россия-1».