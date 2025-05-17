На инаугурационную мессу Льва XIV от РФ прибудет министр культуры Любимова

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр культуры РФ Ольга Любимова возглавит делегацию РФ на инаугурационной мессе Папы Римского Льва XIV в воскресенье. Это следует из списков делегаций, распространенного службой печати Святого престола.

Всего заявлено более 150 делегаций. Ранее объявлялись, что США представят вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио, у которого были запланированы встречи в Ватикане с руководством государственного секретариата Ватикана.