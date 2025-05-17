0
0
0
НОВОСТИ

На инаугурационную мессу Льва XIV от РФ прибудет министр культуры Любимова

17:00 17.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр культуры РФ Ольга Любимова возглавит делегацию РФ на инаугурационной мессе Папы Римского Льва XIV в воскресенье. Это следует из списков делегаций, распространенного службой печати Святого престола.

Всего заявлено более 150 делегаций. Ранее объявлялись, что США представят вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио, у которого были запланированы встречи в Ватикане с руководством государственного секретариата Ватикана.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
10507
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
10894
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
10238
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
10576
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
10509
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
10498
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
10397
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
10527
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
10423
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
10297

Возврат к списку