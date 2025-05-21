У Байдена диагностировали агрессивную форму рака

13:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Врачи в пятницу диагностировали у экс-президента США Джо Байдена агрессивную форму рака простаты. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении официальных представителей бывшего президента, которое приводят американские СМИ.



«Несмотря на то, что форма заболевания более агрессивная, рак поддается гормональной терапии, что позволяет эффективно его контролировать, — указывается в заявлении. — Президент и его семья в настоящее время изучают с врачами варианты лечения».



Согласно сообщению представителей бывшего хозяина Белого дома, обнаруженная у Байдена форма рака простаты была «определена на 9 по шкале Глисона с метастазами в костные ткани». Шкала Глисона традиционно используется при диагностике рака простаты для определения степени злокачественности процесса по шкале от 1 до 10, что важно для составления прогноза течения болезни.





