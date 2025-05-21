Для переговоров с Россией Киев создает постоянную делегацию

15:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский поручил сформировать постоянную расширенную делегацию для переговоров Украины с Россией.

«Поручил сформировать постоянную расширенную национальную переговорную группу», — написал Зеленский в телеграм-канале по итогам доклада министра обороны Рустема Умерова, возглавлявшего украинскую делегацию на встрече с российской в Стамбуле 16 мая.

При этом Зеленский не назвал состав участников. Он добавил, что в Киеве готовы к прямым контактам с Москвой. «Также мы готовы к встрече на уровне лидеров по решению ключевых вопросов», — добавил он.