Генпрокуратуре РФ поручено проводить мониторинг вреда, причиняемого России зарубежными странами и организациями - Указ

19:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин подписал указ проведении государственного мониторинга вреда, причиняемого России зарубежными государствами и организациями, а также действующими в их интересах гражданами. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно указу, мониторинг будут проводить органы прокуратуры РФ. Генпрокуратуре поручено в месячный срок утвердить порядок его осуществления и организовать ведение регистра сведений об этом вреде, определить состав таких сведений.