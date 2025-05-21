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НОВОСТИ

Генпрокуратуре РФ поручено проводить мониторинг вреда, причиняемого России зарубежными странами и организациями - Указ

19:40 19.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин подписал указ проведении государственного мониторинга вреда, причиняемого России зарубежными государствами и организациями, а также действующими в их интересах гражданами. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно указу, мониторинг будут проводить органы прокуратуры РФ. Генпрокуратуре поручено в месячный срок утвердить порядок его осуществления и организовать ведение регистра сведений об этом вреде, определить состав таких сведений.

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