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Зеленский: В двустороннем формате может быть соответствующий меморандум...

23:00 19.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина может подписать с Россией меморандум об урегулировании конфликта, ждет российских предложений, чтобы представить свое видение. Об этом сообщил Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

«В двустороннем формате может быть соответствующий меморандум, который может потом привести к карте, которая ведет до окончания [конфликта], до договора, который должен быть поддержан обеими странами и в котором будет прекращение огня», — сказал он на брифинге, который транслировался его офисом.

Зеленский добавил, что детали будущего меморандума ему пока неизвестны. «Если российская сторона предложит некий меморандум, с нашей стороны, после соответствующих сигналов, мы, получив меморандум или предложения русских, сможем сформулировать свое видение», — отметил он.

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