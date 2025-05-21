0
0
887
НОВОСТИ

Для Зеленского переговоры могут стать приговором - Слуцкйи

13:20 20.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский не хочет мира с Россией, так как понимает, что переговоры могут стать для него билетом в один конец или приговором. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в эфире телеканала «Россия-24».

По словам парламентария, у Зеленского, который «продал Украину и украинцев во имя интересов байденовского коллективного Запада», есть «маниакальное желание остаться у власти». «Очевидно, переговоры для него могут стать билетом в один конец, если не приговором, поэтому Зеленский так же, как и вот эти евроактивисты партии войны, не хотят мира. Война до последнего украинца — чудовищная формулировка, но именно она отражает сегодня настроение Зеленского», — сказал он.

«Когда [Зеленский] увидел, что [американский лидер Дональд] Трамп нашел конструктив с [президентом РФ Владимиром] Путиным, призывает к миру, форсирует следующий раунд стамбульских переговоров, по сути, его встряхнуло», — отметил Слуцкий.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:20 21.05.2025
Для школьников создадут линейку словарей к единому учебнику по русскому языку
0
23
14:10 21.05.2025
В этом году достичь полного урегулирования на Украине вряд ли удастся - Кнайсль
0
53
13:35 21.05.2025
Путин одобрил идею создания музей освобождения Курской области от ВСУ
0
135
13:20 21.05.2025
Искусственный интеллект поможет людям быстрее восстанавливаться после болезней и травм
0
136
13:15 21.05.2025
Самым популярным видом спорта среди россиян оказался бег
0
143
13:10 21.05.2025
Западные СМИ устроили истерику после разговора Трампа и Путина - Медведчук
0
180
12:30 21.05.2025
По законам шариата во Франции живут целые кварталы практически живут - эксперт
0
227
12:20 21.05.2025
Через Telegram-боты мошенники похищают пароли от аккаунтов на «Госуслугах»
0
207
12:10 21.05.2025
Отказ США вводить санкции против РФ указывает на раскол в НАТО - NYT
0
256
11:20 21.05.2025
Во время президентского срока Байдена не проверяли на рак - WSJ
0
308

Возврат к списку