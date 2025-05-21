Для Зеленского переговоры могут стать приговором - Слуцкйи

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский не хочет мира с Россией, так как понимает, что переговоры могут стать для него билетом в один конец или приговором. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в эфире телеканала «Россия-24».



По словам парламентария, у Зеленского, который «продал Украину и украинцев во имя интересов байденовского коллективного Запада», есть «маниакальное желание остаться у власти». «Очевидно, переговоры для него могут стать билетом в один конец, если не приговором, поэтому Зеленский так же, как и вот эти евроактивисты партии войны, не хотят мира. Война до последнего украинца — чудовищная формулировка, но именно она отражает сегодня настроение Зеленского», — сказал он.



«Когда [Зеленский] увидел, что [американский лидер Дональд] Трамп нашел конструктив с [президентом РФ Владимиром] Путиным, призывает к миру, форсирует следующий раунд стамбульских переговоров, по сути, его встряхнуло», — отметил Слуцкий.



