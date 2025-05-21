В этом году достичь полного урегулирования на Украине вряд ли удастся - Кнайсль

14:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Достижение полного урегулирования конфликта на Украине в течение этого года вряд ли возможно. Об этом ТАСС заявила бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.



«Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании ПМЮФ провел историческую параллель с Версальским договором — соглашением после Первой мировой войны. Оно стало по сути перемирием на 20 лет. Он сказал: „Мы не хотим перемирия на 20 лет, мы хотим настоящего мира“. Речь идет об устранении так называемых множественных коренных причин, этой ситуации. И я не могу себе представить — возможно, я ошибаюсь, — но я не могу представить, чтобы это стало возможным в течение года», — сказала она на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).



По словам Кнайсль, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет закрыть эту тему, так как в следующем году предстоят выборы в Конгресс США, и «хочет показать своим избирателям, что решил эту проблему». «Российская сторона заинтересована в комплексном решении. Как этого достичь — посмотрим. Возможно, я слишком пессимистична, но не думаю, что это возможно в течение года», — подчеркнула она.





