В этом году достичь полного урегулирования на Украине вряд ли удастся - Кнайсль
14:10 21.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании ПМЮФ провел историческую параллель с Версальским договором — соглашением после Первой мировой войны. Оно стало по сути перемирием на 20 лет. Он сказал: „Мы не хотим перемирия на 20 лет, мы хотим настоящего мира“. Речь идет об устранении так называемых множественных коренных причин, этой ситуации. И я не могу себе представить — возможно, я ошибаюсь, — но я не могу представить, чтобы это стало возможным в течение года», — сказала она на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).
По словам Кнайсль, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет закрыть эту тему, так как в следующем году предстоят выборы в Конгресс США, и «хочет показать своим избирателям, что решил эту проблему». «Российская сторона заинтересована в комплексном решении. Как этого достичь — посмотрим. Возможно, я слишком пессимистична, но не думаю, что это возможно в течение года», — подчеркнула она.
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