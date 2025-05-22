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НОВОСТИ

Израиль собирается взять под контроль всю Газу по завершении операции «Колесницы Гидеона» - Нетаньяху

21:00 21.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на пресс-конференции, что израильская армия по завершении военной операции «Колесницы Гидеона» будет контролировать все части сектора Газа.

Для этого Израилю необходимо предупредить гуманитарный кризис в палестинском анклаве, чтобы сохранить там свободу действий, добавил глава израильского кабмина.

Нетаньяху повторил, что основными целями израильской военной операции в секторе Газа являются освобождение заложников, разгром радикального движения ХАМАС и обеспечение того, что из анклава больше не будет исходить угроза для Израиля.

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