В 2025 году принципиальных изменений в ЕГЭ не будет - Кравцов
09:30 22.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Каких-то принципиальных изменений в этом году не будет. Мы очень аккуратно относимся к каким-то кардинальным изменениям», — сказал он.
Основной период ЕГЭ пройдет с 23 мая по 4 июля, 3 и 4 июля будут днями пересдачи. Итоги пересдачи ЕГЭ 3 и 4 июля будут направлены в регионы не позднее 15 июля. На участие в основном периоде ЕГЭ зарегистрированы свыше 712 тыс. человек, из них свыше 637 тыс. — выпускники текущего года.
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