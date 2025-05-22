В 2025 году принципиальных изменений в ЕГЭ не будет - Кравцов

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Принципиальных изменений в порядке и процедуре проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в этом году не будет, подтвердил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия-24».



«Каких-то принципиальных изменений в этом году не будет. Мы очень аккуратно относимся к каким-то кардинальным изменениям», — сказал он.



Основной период ЕГЭ пройдет с 23 мая по 4 июля, 3 и 4 июля будут днями пересдачи. Итоги пересдачи ЕГЭ 3 и 4 июля будут направлены в регионы не позднее 15 июля. На участие в основном периоде ЕГЭ зарегистрированы свыше 712 тыс. человек, из них свыше 637 тыс. — выпускники текущего года.





