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Норвегия планирует увеличивать число учений НАТО - Эйде

13:20 22.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Норвегия будет стремиться к тому, чтобы увеличивать количество военных учений стран НАТО на своей территории, а также к участию собственных вооруженных сил в большем числе учений в других государствах альянса. Об этом в интервью европейскому порталу Euractiv заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

«Мы крайне заинтересованы в большем количестве учений, создании условий для развертывания [войск НАТО]. <…> Мы одобряем их частое присутствие для демонстрации [силы] или совместных операций в воздухе, на море и на суше», — сказал Эйде.

При этом он подчеркнул, что Норвегия выступает против размещения на своей территории военных баз с иностранными войсками, поскольку это создаст нежелательную напряженность в отношениях с Россией.


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