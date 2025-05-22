Норвегия планирует увеличивать число учений НАТО - Эйде
13:20 22.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы крайне заинтересованы в большем количестве учений, создании условий для развертывания [войск НАТО]. <…> Мы одобряем их частое присутствие для демонстрации [силы] или совместных операций в воздухе, на море и на суше», — сказал Эйде.
При этом он подчеркнул, что Норвегия выступает против размещения на своей территории военных баз с иностранными войсками, поскольку это создаст нежелательную напряженность в отношениях с Россией.
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