Работу судебной системы может оптимизировать использование ИИ - сенатор

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) в судебной системе имеют огромный потенциал, особенно для автоматизации процессов и подготовки новых специалистов. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил сенатор Артем Шейкин.



«Как человек, который регулярно работает с вопросами государственной цифровизации, убежден: потенциал у технологий ИИ в судебной системе огромный, особенно в части автоматизации процессов и подготовки новых специалистов. Мы видим смысл двигаться в этом направлении аккуратно, но уверенно — с участием представителей судебного сообщества, экспертов, юристов, представителей вузов», — сообщил Шейкин.



Сегодня в судах накопилось немало технической и повторяющейся работы, которую можно передать цифровым системам, это повысит эффективность, чтобы сотрудники аппарата судов могли тратить меньше времени на рутину и больше на качественную поддержку правосудия, отметил сенатор.



