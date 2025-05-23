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Работу судебной системы может оптимизировать использование ИИ - сенатор

09:30 23.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) в судебной системе имеют огромный потенциал, особенно для автоматизации процессов и подготовки новых специалистов. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил сенатор Артем Шейкин.

«Как человек, который регулярно работает с вопросами государственной цифровизации, убежден: потенциал у технологий ИИ в судебной системе огромный, особенно в части автоматизации процессов и подготовки новых специалистов. Мы видим смысл двигаться в этом направлении аккуратно, но уверенно — с участием представителей судебного сообщества, экспертов, юристов, представителей вузов», — сообщил Шейкин.

Сегодня в судах накопилось немало технической и повторяющейся работы, которую можно передать цифровым системам, это повысит эффективность, чтобы сотрудники аппарата судов могли тратить меньше времени на рутину и больше на качественную поддержку правосудия, отметил сенатор.

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