16:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия вернула с подконтрольной Киеву территории в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми Стамбуле, 270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«23 мая текущего года в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая текущего года в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц», — говорится в сообщении.