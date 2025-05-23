По стамбульским договоренностям в Россию с подконтрольных Киеву территорий вернулись 270 военных и 170 гражданских лиц
16:45 23.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия вернула с подконтрольной Киеву территории в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми Стамбуле, 270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
«23 мая текущего года в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая текущего года в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц», — говорится в сообщении.
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