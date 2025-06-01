В Брянской области в результате обрушения автомобильного моста поврежден пассажирский поезд Климово - Москва
01:00 01.06.2025 Источник: Интерфакс
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обрушении моста в Выгоничском районе.
"В Выгоничском районе произошло обрушение моста. В настоящее время в районе одного из участков федеральной автодороги А240 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей и пассажирского железнодорожного состава. Есть пострадавшие", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.
В телеграм-канале Московской железной дороги отмечается, что инцидент произошел на однопутном перегоне Пильшино - Выгоничи.
"Сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Для ликвидации последствий схода на место направлены восстановительные поезда", - следует из сообщения. На движение других поездов ситуация не влияет, говорится в сообщении.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по факту обрушения моста в Брянской области. "В результате происшествия был поврежден пассажирский поезд сообщением Климово -Москва. Соблюдение прав пассажиров железнодорожного транспорта на контроле прокуратуры", - заявили в ведомстве в воскресенье.
Там добавили, что Брянский транспортный прокурор Константин Толмачев находится на месте происшествия и координирует работу следственных, оперативных органов и аварийных служб.
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