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В Брянской области в результате обрушения автомобильного моста поврежден пассажирский поезд Климово - Москва

01:00 01.06.2025 Источник: Интерфакс

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обрушении моста в Выгоничском районе.

"В Выгоничском районе произошло обрушение моста. В настоящее время в районе одного из участков федеральной автодороги А240 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей и пассажирского железнодорожного состава. Есть пострадавшие", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

В телеграм-канале Московской железной дороги отмечается, что инцидент произошел на однопутном перегоне Пильшино - Выгоничи.

"Сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Для ликвидации последствий схода на место направлены восстановительные поезда", - следует из сообщения. На движение других поездов ситуация не влияет, говорится в сообщении.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по факту обрушения моста в Брянской области. "В результате происшествия был поврежден пассажирский поезд сообщением Климово -Москва. Соблюдение прав пассажиров железнодорожного транспорта на контроле прокуратуры", - заявили в ведомстве в воскресенье.

Там добавили, что Брянский транспортный прокурор Константин Толмачев находится на месте происшествия и координирует работу следственных, оперативных органов и аварийных служб.

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