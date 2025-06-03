СберТех и «Базис» обеспечат бизнесу устойчивую инфраструктуру

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СберТех (дочерняя компания Сбера) и «Базис» в рамках ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) подписали соглашение о технологическом партнерстве. Основной целью сотрудничества является повышение технологической совместимости платформы для управления виртуальными средами Basis Dynamix с серверной операционной системой (ОС) СберТеха Platform V SberLinux OS Server. Соглашение подписали генеральный директор СберТеха Максим Тятюшев и генеральный директор «Базис» Давид Мартиросов.

Совместная работа партнеров позволит обеспечить проектирование, разработку и технологическую совместимость флагманских продуктов компаний. В результате пользователи продуктов получат удобную и устойчивую инфраструктуру. Для российского рынка инфраструктурного программного обеспечения (ПО) подписанное соглашение станет примером успешного обмена опытом на уровне разработки сложного программного обеспечения.

Партнерство будет способствовать развитию компетенций продуктовых команд СберТеха и «Базиса» за счет обмена инженерным и научно-техническим опытом, а также снижению операционных затрат на поиск и устранение дефектов в коде продуктов. Участники рассчитывают, что результатом партнерства станет повышение зрелости и коммерческой привлекательности разрабатываемого ими ПО.

«Импортозамещение инфраструктурного и системного ПО – это тот путь, который рано или поздно придется пройти всем, – уверен Максим Тятюшев. – Наша задача как вендора – сделать так, чтобы для наших клиентов этот путь был максимально комфортным. Еще лучше, когда вместо простой замены клиент получает новые возможности для роста и повышения эффективности бизнеса. Для решения этой задачи мы объединили усилия с технической командой «Базиса», вместе мы поможем российскому бизнесу достичь технологической независимости на уровне программного обеспечения».

«Технологическое партнерство со СберТехом позволяет нам из первых рук узнать обо всех возможностях и особенностях операционных систем, а нашим коллегам – лучше понять, как устроена крупнейшая на российском рынке платформа виртуализации, – отметил Давид Мартиросов. – Для наших заказчиков это означает получение более надежной и безопасной ИТ-инфраструктуры при использовании решений «Базиса» и СберТеха. А для рынка отечественного ПО это еще один сигнал о важности совместной работы над проектами по импортозамещению. Недостаточно просто заменить иностранное ПО на свое, нужно обеспечить его совместимость с другими отечественными решениями, которые будут работать или уже работают в инфраструктуре заказчика».

Platform V SberLinux OS Server – серверная ОС, которая обеспечивает высокую производительность различных приложений. Решение зарегистрировано в Реестре российского ПО и соответствует высоким корпоративным требованиям в области надежности, безопасности и производительности. ОС сертифицирована по 4-му уровню доверия и соответствует требованиям по безопасности информации ФСТЭК России к операционным системам, средствам виртуализации и средствам контейнеризации 4-го класса защиты.

Basis Dynamix Enterprise – высокопроизводительная платформа для построения динамической инфраструктуры и управления виртуальными средами. Решение зарегистрировано в Реестре российского ПО и соответствует требованиям ФСТЭК России по 4 уровню доверия. Платформа признана лучшей в рейтинге российских платформ виртуализации 2024 года, выпущенным отраслевым изданием CNews. По данным исследования «ТМТ консалтинг» Dynamix Enterprise занимает 35% российского рынка серверной виртуализации.