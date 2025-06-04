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Трамп попросил однопартийцев в Сенате пока не выносить на голосование проект о новых санкциях против РФ

18:15 04.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент-республиканец Дональд Трамп попросил однопартийцев в Сенате Конгресса США пока не ставить на голосование законопроект, предусматривающий ужесточение санкций в отношении России, в том числе за счет применения рестрикций против третьих стран. Об этом сообщил председатель комитета по делам вооруженных сил Сената Роджер Уикер (республиканец, от штата Миссисипи).

«Я знаю, что он запросил, чтобы лидер [республиканского большинства в верхней палате Конгресса Джон] Тьюн не выносил законопроект [на рассмотрение] на этой неделе», — сказал про Трампа законодатель на онлайн-встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group), участником которой является ТАСС.

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