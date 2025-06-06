Более 7 часов в неделю учителя тратят на бюрократическую работу - ОНФ

21:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бюрократическая работа, не имеющая отношения к учебному процессу, занимает у учителей более 7 часов в неделю. Такие данные привел руководитель исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.



«43% опрошенных нами педагогов тратят пока более 7 часов в неделю на выполнение задач, которые не относятся к обучению и воспитанию, 41% учителей считают, что бюрократические нагрузки пока не сократились», — сказал Кузнецов.



По его словам, целей нацпроекта «Молодежь и дети» невозможно достичь, если не создать условия работы для учителей. «Мы неоднократно поднимали вопрос о бюрократической нагрузке на педагогов. Пока эта проблема сохраняется, хотя Минпросвещения ведет большую работу и организована вся законодательная база», — сказал Кузнецов.





