Более 7 часов в неделю учителя тратят на бюрократическую работу - ОНФ
21:50 06.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«43% опрошенных нами педагогов тратят пока более 7 часов в неделю на выполнение задач, которые не относятся к обучению и воспитанию, 41% учителей считают, что бюрократические нагрузки пока не сократились», — сказал Кузнецов.
По его словам, целей нацпроекта «Молодежь и дети» невозможно достичь, если не создать условия работы для учителей. «Мы неоднократно поднимали вопрос о бюрократической нагрузке на педагогов. Пока эта проблема сохраняется, хотя Минпросвещения ведет большую работу и организована вся законодательная база», — сказал Кузнецов.
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