0
0
0
НОВОСТИ

Более 7 часов в неделю учителя тратят на бюрократическую работу - ОНФ

21:50 06.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бюрократическая работа, не имеющая отношения к учебному процессу, занимает у учителей более 7 часов в неделю. Такие данные привел руководитель исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«43% опрошенных нами педагогов тратят пока более 7 часов в неделю на выполнение задач, которые не относятся к обучению и воспитанию, 41% учителей считают, что бюрократические нагрузки пока не сократились», — сказал Кузнецов.

По его словам, целей нацпроекта «Молодежь и дети» невозможно достичь, если не создать условия работы для учителей. «Мы неоднократно поднимали вопрос о бюрократической нагрузке на педагогов. Пока эта проблема сохраняется, хотя Минпросвещения ведет большую работу и организована вся законодательная база», — сказал Кузнецов.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:10 06.06.2025
На полях саммита G7 Зеленский планирует встретиться с Трампом - Ермак
0
214
18:50 06.06.2025
В новом сезоне Украину ждет дефицит ржи и подорожание ржаного хлеба
0
275
17:40 06.06.2025
Росгвардия пресекла теракт с применением БПЛА на военном объекте в Рязанской области
0
320
17:12 06.06.2025
Люди с небольшими доходами сильнее всего страдают от высокой инфляции — Набиуллина
0
322
17:00 06.06.2025
РФ добилась серьезного прогресса по беспилотникам в последние годы — Путин
0
410
16:32 06.06.2025
Доля покупок жилья за собственные средства в РФ растет — Набиуллина
0
409
16:12 06.06.2025
Солдаты ВСУ стараются попасть в плен из-за успехов российской армии — харьковская ВГА
0
475
16:00 06.06.2025
Более 90% населения РФ находятся в зоне покрытия связью 4G — Григоренко
0
388
15:32 06.06.2025
Портал «Госуслуги» насчитывает более 1,6 тыс. услуг — Григоренко
0
444
15:12 06.06.2025
Песков указал, что ночной удар РФ по военным целям на Украине — это ответ Киеву
0
445

Возврат к списку