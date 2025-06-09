ВС РФ увеличили площадь освобожденных территорий в Днепропетровской области

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группировка «Центр» увеличила площадь освобожденных территорий в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Центр“ продолжили продвижение в глубину обороны противника и увеличили площадь освобожденных территорий в Днепропетровской области», — сообщили в российском военном ведомстве.