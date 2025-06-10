Сигналов ЕС о поиске точек соприкосновения с РФ по безопасности нет — Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европа заточена под войну и занимается милитаристской бравадой, никаких сигналов о поиске точек соприкосновения с РФ в сфере безопасности нет. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Европа должна заключить стратегическое соглашение с РФ.

«Пока никаких точек соприкосновения будущих договоренностей [в сфере коллективной безопасности] с Европой не прощупывается. Европа пока заточена на войну, Европа пока, скажем так, занимается такой милитаристской бравадой», — сказал Песков. «Совершенно нет никаких сигналов о желании искать какие-то точки соприкосновения», — добавил он.