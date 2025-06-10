Сбер предожил молодежные СберКарты в новом дизайне
18:28 10.06.2025
Согласно исследованиям Сбера, каждому третьему из молодых клиентов банка важно, как выглядит его банковская карта. Она становится не только финансовым инструментом, но и элементом стиля, который помогает выделяться и проявлять свою индивидуальность. И молодежная СберКарта в новом дизайне как раз такая.
Линейка молодежных дизайнов карт теперь пополнилась яркими и оригинальными работами пяти известных современных художников:
– милый и дружелюбный Зая в стиле граффити от московского художника Жени Желвакова, автора мурала на дизайн-заводе «Флакон», созданного совместно с нейросетью Kandinskiy;
– сюжет о двух друзьях, почти мифологических персонажах, в поисках приключений от Кирилла Бурыгина, художника родом из Сибири, живописный стиль которого вдохновлен элементами массовой и народной культуры;
– яркий летний дизайн, отсылающий к образу сильной личности, от Миши Most, номинанта на премию Кандинского, участника выставок в США, Великобритании, Италии, Франции и др.;
– теплый летний вечер в компании забавных персонажей от Вовы Nootk, художника, который с 2005 года регулярно участвует в различных выставках по всему миру;
– лаконично-ироничные образы от Антона Gudim, автора популярных мемов в Интернете («Да, Но»).
Новая коллекция – результат коллаборации Сбера и креативной экосистемы САБСТАНЦИЯ, которая организовала конкурс среди 11 талантливых уличных художников и иллюстраторов. Из 40 эскизов экспертное жюри выбрало 5 самых ярких работ, которые уже доступны для заказа клиентам от 14 лет до 21 года.
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