В Польше сообщили о задержании жителя страны за шпионаж в пользу РФ

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники польского Агентства внутренней безопасности задержали 28-летнего гражданина страны по обвинению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщил пресс-секретарь МВД Польши Яцек Добжиньский.

«Сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали 28-летнего жителя города Быдгощ. Прокурор предъявил ему обвинение в шпионаже», — написал Добжиньский в социальной сети X. Мужчине вменяется то, что он якобы «выразил готовность действовать в интересах разведки РФ, а также деятельность в интересах спецслужб [этой страны] путем сбора и передачи информации, касающейся, среди прочего, функционирования объектов, имеющих важное оборонное значение». Суд принял решение об аресте обвиняемого на три месяца, ему может грозить тюремное заключение на срок от 8 лет до пожизненного.