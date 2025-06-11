0
0
69
НОВОСТИ

В Польше сообщили о задержании жителя страны за шпионаж в пользу РФ

12:00 11.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники польского Агентства внутренней безопасности задержали 28-летнего гражданина страны по обвинению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщил пресс-секретарь МВД Польши Яцек Добжиньский.

«Сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали 28-летнего жителя города Быдгощ. Прокурор предъявил ему обвинение в шпионаже», — написал Добжиньский в социальной сети X. Мужчине вменяется то, что он якобы «выразил готовность действовать в интересах разведки РФ, а также деятельность в интересах спецслужб [этой страны] путем сбора и передачи информации, касающейся, среди прочего, функционирования объектов, имеющих важное оборонное значение». Суд принял решение об аресте обвиняемого на три месяца, ему может грозить тюремное заключение на срок от 8 лет до пожизненного.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:20 11.06.2025
Образование должно служить сохранению идентичности и многообразию культур — Путин
0
2
12:05 11.06.2025
Денежная база в России выросла на 119,6 млрд рублей с 30 мая по 6 июня
0
59
11:32 11.06.2025
У Украины нет законных способов продлить полномочия Зеленского — Володин
0
136
11:25 11.06.2025
Искусственный интеллект помогает содержать в порядке подмосковные дворы
0
135
11:20 11.06.2025
Финансирование бесплатной медпомощи в РФ за пять лет выросло на 40% — Мишустин
0
138
11:05 11.06.2025
Маск сожалеет о своих постах про Дональда Трампа
0
185
11:00 11.06.2025
Володин назвал причиной конфликта РФ и ФРГ передачу Германией оружия Украине
0
183
10:32 11.06.2025
Трамп планирует вернуть имена генералов Конфедерации в названия ряда военных баз США
0
208
10:30 11.06.2025
Сбер и знаменитые режиссеры сняли трогательные истории о родных местах
0
207
10:20 11.06.2025
В Раде признают, что Запад использует Украину и хочет за ее счет ослабить Россию
0
240

Возврат к списку