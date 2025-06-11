Семнадцать полицейских пострадали на второй день беспорядков в Северной Ирландии

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Семнадцать сотрудников правоохранительных органов пострадали на второй день беспорядков в североирландском городе Баллимина. Об этом говорится в сообщении полиции Северной Ирландии.

«Во вторую ночь бунтов и беспорядков, произошедших в основном в районе Клонавон-террис в Баллимине, сотрудники полиции подвергались в течение нескольких часов атаке с использованием бутылок с зажигательной смесью, булыжников, камней и петард, — сказано в нем. — Семнадцать сотрудников полиции получили травмы, некоторым понадобилась госпитализация».

Отмечается, что шесть человек были задержаны по подозрению в нарушении общественного порядка. Главный констебль полиции региона Джон Бутчер пообещал привлечь к ответственности всех лиц, участвовавших в беспорядках.

Антимигрантские протесты, переросшие в беспорядки, начались в Баллимине вечером 9 июня после изнасилования несовершеннолетней девочки. В первый день выступлений пострадали 15 сотрудников правоохранительных органов. Был задержан один человек.

Предполагаемый случай изнасилования девочки произошел в Баллимине вечером 7 июня. По следам инцидента были задержаны двое подростков в возрасте 14 лет. 9 июня они предстали по видеосвязи перед городским судом, где им были предъявлены обвинения в попытке изнасилования, которые оба задержанных отвергли. Как указала вещательная корпорация Би-би-си, они отвечали на вопросы судьи с помощью румынского переводчика.