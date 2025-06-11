ЕК не станет заниматься ограничением доступа к соцсетям подростков до 15 лет, это - компетенция стран-членов

18:30 Источник: Интерфакс

Еврокомиссия (ЕК) считает, что вопрос возрастного ограничения доступа детей к социальным сетям находится в компетенции стран Евросоюза, заявил официальный представитель ЕК Тома Ренье.

"Мы приняли к сведению заявление, сделанное французским президентом Эмманюэлем Макроном. Чтобы было ясно: мы неоднократно заявляли в этом пресс-зале, что запрет социальных сетей на уровне Европейского союза не является темой, над которой работает Европейская комиссия, потому что это прерогатива государств-членов", - сказал пресс-секретарь в среду на брифинге в Брюсселе. Его спросили, обсуждает ли ЕК тему, поднятую накануне Макроном, который заявил в эфире телеканала France 2, что намерен запретить пользоваться социальными сетями детям моложе 15 лет, если такое решение не примет ЕС.

"Устанавливать разрешённый возраст от 13 до 16 лет для доступа к цифровым платформам относится к компетенции государств - членов, и они могут использовать эту опцию", - объяснил представитель ЕК.