0
0
175
НОВОСТИ

ЕК не станет заниматься ограничением доступа к соцсетям подростков до 15 лет, это - компетенция стран-членов

18:30 11.06.2025 Источник: Интерфакс

Еврокомиссия (ЕК) считает, что вопрос возрастного ограничения доступа детей к социальным сетям находится в компетенции стран Евросоюза, заявил официальный представитель ЕК Тома Ренье.

"Мы приняли к сведению заявление, сделанное французским президентом Эмманюэлем Макроном. Чтобы было ясно: мы неоднократно заявляли в этом пресс-зале, что запрет социальных сетей на уровне Европейского союза не является темой, над которой работает Европейская комиссия, потому что это прерогатива государств-членов", - сказал пресс-секретарь в среду на брифинге в Брюсселе. Его спросили, обсуждает ли ЕК тему, поднятую накануне Макроном, который заявил в эфире телеканала France 2, что намерен запретить пользоваться социальными сетями детям моложе 15 лет, если такое решение не примет ЕС.

"Устанавливать разрешённый возраст от 13 до 16 лет для доступа к цифровым платформам относится к компетенции государств - членов, и они могут использовать эту опцию", - объяснил представитель ЕК.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:05 11.06.2025
В комиссии по законопроектам обсуждают предложение о снижении возраста уголовной ответственности по ряду преступлений
0
229
17:40 11.06.2025
Румыния грубо вмешивается во внутренние дела Молдавии, обещая поддержку Санду — Додон
0
252
17:12 11.06.2025
Цена нефти Brent на ICE превысила $68 за баррель
0
252
17:00 11.06.2025
Помощь Украине и отказ от российских энергоресурсов убили экономику ЕС — Орбан
0
293
16:32 11.06.2025
Таяние ледников в Гренландии в мае ускорилось в 17 раз
0
306
16:12 11.06.2025
Трамп заявил, что у него прекрасные отношения с Путиным
0
323
16:00 11.06.2025
РФ готова оказать помощь Ирану в вывозе избыточного ядерного топлива — Песков
0
303
15:32 11.06.2025
Посол Германии на Украине Мартин Егер будет назначен главой разведки ФРГ — Der Spiegel
0
333
15:12 11.06.2025
КНР не хочет вести торговую войну с США, но и не боится сражаться — вице-премьер Госсовета
0
340
15:00 11.06.2025
РФ передала Украине 1 212 тел украинских военных, получила 27 тел бойцов ВС РФ — Мединский
0
363

Возврат к списку