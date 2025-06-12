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НОВОСТИ

Связь от Starlink скоро официально заработает в Казахстане

10:00 12.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана заключило соглашение с дочерней структурой американской корпорации SpaceX — компанией Starlink, предоставляющей доступ в интернет через спутники. Соглашение предусматривает соблюдение компанией законодательства Казахстана и официальный выход на рынок республики, сообщили в пресс-службе министерства.

«До сегодняшнего дня Starlink работал в Казахстане в пилотном режиме, предоставляя интернет только в школах. Для населения он был официально недоступен. И вот, наконец, мы достигли соглашения: компания согласилась выполнять все требования нашего законодательства в сфере информационной безопасности и связи. В этом году они реализуют все необходимые мероприятия, и наши граждане смогут официально и легально подключаться к спутниковому интернету», — приводятся в сообщении слова главы Минцифры Жаслана Мадиева.

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