Dreamliner авиакомпании Air India потерпел крушение в Индии

12:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India, на борту которого находились 242 человека, потерпел крушение в Индии сразу после взлета из аэропорта города Ахмедабад. Об этом сообщило Главное управление гражданской авиации Индии.

«Самолет Air India B787 VT-And, выполнявший рейс AI-171 из Ахмедабада в [лондонский аэропорт] Гатвик, потерпел крушение сразу после взлета из Ахмедабада», — заявили в ведомстве.

«На борту воздушного судна находились 242 человека, в том числе 2 пилота и 10 бортпроводников», — уточнили в управлении.