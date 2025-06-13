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Израиль провел серию диверсионных операций в Иране — журналист Axios

09:30 13.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль наряду с авиаударами по Ирану провел на территории исламской республики серию диверсионных операций против объектов, связанных с ракетами и противовоздушной обороной. Об этом сообщил в соцсети X журналист интернет-портала Axios Барак Равид.

По словам его источника из числа израильских должностных лиц, разведка еврейского государства «Моссад» «провела серию тайных диверсионных операций» на территории Ирана. Их целью было повреждение объектов, где находятся иранские ракеты, а также средств ПВО республики.

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