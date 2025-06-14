Британские власти решили перебросить на Ближний Восток дополнительные истребители
20:35 14.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Великобритания направит дополнительные истребители на свои базы на Ближнем Востоке на фоне эскалации в регионе. Об этом сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер, слова которого приводит агентство Reuters.
«Мы перебрасываем силы в регион, включая истребители. Это необходимо для оказания экстренной поддержки», — сказал он в беседе с журналистами на борту самолета по пути на саммит Группы семи в Канаде.
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